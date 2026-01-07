Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: primer Consejo de Ministros del año
Tras el parón navideño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este miércoles a su gabinete en el primer Consejo de Ministros del año. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz comparecerá hoy junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para explicar los acuerdos adoptados.

Sergi González
