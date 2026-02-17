Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

