Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
