'¿Y tú qué miras?' Con José Yélamo: "Si algo tiene bueno la televisión es que todo lo que se emite pasa un filtro"
El periodista y presentador José Yélamo se reúne con Mariola Cubells para hablar de televisión, de contenido audiovisual. José se someterá al cuestionario '¿Y tú qué miras?', donde repasará aquellos momentos, programas y series que no se perdía nunca y que le han ido acompañando a lo largo de sus días hasta la actualidad. 

