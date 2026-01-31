Lo que Toni Nadal ha dicho sobre la comparación entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz va a dar que hablar en toda España

El entrenador y tío de Rafael Nadal, Toni Nadal, ha hablado en Onda Cero del nivel de Carlos Alcaraz y ha entrado de lleno en qué le parece el nivel del tenis actual, con el murciano a la cabeza, y la etapa que protagonizaron deportistas como su sobrino, Roger Federer o Novak Djokovic, hace unos años.

“El jugador es el jefe, es el que paga, el que manda y el resto se tiene que acoplar. Yo no tuve este problema. Yo no cobré con Rafael entonces. Yo tenía otra libertad y siempre entrené a un chico muy educado”, ha señalado.

Respecto a cómo ha cambiado el tenis, Toni Nadal no ha dudado en entrar de lleno en el debate sobre los que comparan a Carlos Alcaraz y a Rafael Nadal. Él ha asegurado que “Alcaraz puede llegar donde quiera”. “Tiene unas condiciones físicas especiales, una calidad técnica buenísima y encima tiene una suerte. Tiene unos rivales de menor nivel”, ha explicado.

“Y no lo digo porque yo sea tío de Rafael Nadal. Para nada, porque intento ser ecuánime. Pero está claro. Antes, Rafael salía a jugar con Del Potro y si tenía un gran día, te podía ganar. Antes salían a jugar Rafael o Federer con Wawrinka, con Murray, y sabías que ibas a sufrir y que el partido iba a ser complicado”, ha justificado.

Toni Nadal ha destacado que “lo dije en un artículo, que el único que podría hacer frente (a Alcaraz y a Sinner) es Zverev”. “Siempre y cuando estuviera dispuesto a modificar algunos hábitos, tanto en el juego como en su carácter. Tiene un gran dominio de la pelota. Yo le decía a Zverev. ‘Tú tienes un gran saque. Juega más agresivo. Arriesga mucho más’”, ha razonado.

Sinner o Alcaraz

El tío de Rafa Nadal no ha dudado en “decir una cosa” de Alcaraz. “Tiene 22 años. Vamos a esperar a ver cómo funcionará Carlos dentro de cuatro o cinco. Y dentro de cuatro o cinco, él da un paso más y vemos las cosas de manera diferente. Entonces, diremos que Carlos es mejor que este, que este o que este”, ha expuesto.

Respecto a quién es mejor entre Sinner y Alcaraz, Toni Nadal ha defendido el que para él es el mejor.