Pedro Ruiz genera cientos de reacciones al pronunciarse sobre la decisión de David Uclés de no ir a las jornadas 'La guerra que todos perdimos'

El actor y presentador Pedro Ruiz ha provocado cientos de reacciones al pronunciarse sobre la decisión de David Uclés, escritor ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, de no acudir a las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', pese a haber confirmado anteriormente su presencia.

Uclés ha asegurado que su negativa a ir al acto, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Para Uclés, Aznar ha sido "uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español", en alusión a la intervención española en la guerra de Irak, mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra "los valores por los que lucho". No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos", zanja.

"¿Hay nuevos guerreros?"

"David Uclés, al que no conozco, se ha bajado de una charla que debía dar en Sevilla. Su libertad se lo permite. Y la pregunta se asoma... ¿Aún no ha acabado la guerra? Yo creía que Carrillo y Fraga, y otros, la diluyeron... ¿Hay nuevos guerreros?", ha dejado caer Pedro Ruiz.

Postura distinta a la Uclés ha adoptado el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, quien ha retirado que sí acudirá a las jornadas.

"El ruido es infernal"

"El ruido es infernal. Me invitaron a dar una conferencia en Sevilla @Cajasol sobre el final de la guerra y la paz fascista de Franco y allí estaré, 5 de febrero, 18 horas. Hace más de 40 años que investigo, enseño, escribo y difundo historia. Esa es mi trinchera", ha dejado claro.

Por su lado, Reverte y Vigorra han asegurado que Uclés "conocía perfectamente la nómina de invitados y moderadores de los coloquios". "Acaba de anunciar, una semana antes, que no asistirá porque entre ellos -una veintena de todas las tendencias políticas españolas- hay dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas", han aseverado.

"Es un síntoma siniestro"

Al respecto, ambos coordinadores de las jornadas han recriminado la decisión de David Uclés debido a que lo ha hecho "sin avisar previamente a los organizadores del acto", asegurando de que se han enterado "por algunos medios informativos".

Han calificado esta acción como un acto "imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso": "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés", han sostenido.