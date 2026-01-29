Una pareja de turistas se queda "a cuadros" con el horario de los restaurantes en España: "Cierran en mitad del día durante tres horas"

La gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos con los que cuenta España. Quienes visitan el país, difícilmente pueden resistirse a probar platos tan típicos como la paella o la tortilla de patatas.

No obstante, hay un aspecto que a algunos turistas internacionales les sorprende tanto como los sabores de la cocina española: el horario con el que cuentan la mayoría de restaurantes en España.

Una pareja de turistas que ha visitado la ciudad de Bilbao y se dedica a crear contenido en YouTube con sus viajes alrededor del mundo, ha publicado recientemente un vídeo en el que precisamente destacan que al buscar un lugar para comer no vale hacerlo a cualquier hora.

En el vídeo, publicado en el canal de YouTube Brian and Carrie, los turistas han avisado a sus casi 90.000 suscriptores de que, si viajan a España, el horario de apertura de los restaurantes es diferente al que pueden estar acostumbrados.

"Algo con lo que te encuentras cuando estás aquí en España es que cierran en mitad del día durante tres horas. Muchos sitios lo hacen, así que debes tenerlo en cuenta cuando buscas", ha subrayado uno de los miembros de la pareja de turistas.

Récord de turistas internacionales en España

España es un país muy atractivo para los visitantes extranjeros. El país batió en el año 2025 un nuevo récord de turistas internacionales con un total de 97 millones de visitantes, un 3,5% más que en el año anterior.

Ese hito, además, va acompañado de un máximo histórico en gasto turístico, con 134.710 millones de euros. La cifra supone un incremento del 6,8% en comparación con el año 2024.

El Ministerio de Industria y Turismo pronostica que a lo largo del primer cuatrimestre de 2026, a España llegarán 26 millones de turistas extranjeros, lo que supondría una subida del 3,7% respecto mismo periodo del año 2025.