Los soldados rusos se disfrazan de pingüinos para sortear los drones térmicos de Ucrania y la táctica da resultado

En la guerra, todo vale. Por ello, los soldados rusos están recurriendo a soluciones muy baratas para tratar de sortear los drones térmicos de Ucrania. Un combatiente ruso ha hecho uso de un poncho térmico de 75 dólares que le hacía parecer ir disfrazado de pingüino.

La mencionada prenda de ropa está hecha con un tejido que consigue retener casi la totalidad del calor corporal de quien la lleva. Se tratan de unos ponchos térmicos habitualmente tienen incrustados filamentos metálicos.

Más allá de ser útiles para que los soldados puedan mantenerse calientes durante el duro invierno ucraniano, esos ponchos térmicos parecidos a un disfraz de pingüino sirven para reducir la probabilidad de ser alcanzado por un dron térmico, que detecta a los objetivos sirviéndose del calor corporal que desprenden.

La clave reside en que ese tipo de camuflaje térmico enmascara eficazmente la radiación infrarroja vista desde el exterior. Por lo tanto, para un dron equipado con una cámara térmica, un soldado que lleva esa prenda es prácticamente indetectable.

El soldado murió víctima de otro tipo de dron

En el caso del que habla este artículo, el soldado ruso que portaba el poncho térmico murió debido a que un dron ucraniano con visión en primera persona se abalanzó sobre él.

No obstante, cabe destacar que el hecho de que el combatiente ruso falleciera no significa que la táctica de usar un poncho térmico no diera resultado. El soldado no fue alcanzado por un dron térmico sino por otra clase de vehículo no tripulado.

En ese sentido, desde Euromaidan Press han subrayado que la muerte del soldado ruso "no significa que el poncho no funcionara. El mismo vídeo que mostraba el fatal ataque con el dron también incluía una breve toma desde el punto de vista del dron atacante".

"En la cámara térmica del dron, el soldado ruso apenas es visible. Es posible que los ucranianos lo detectaran con una cámara óptica optimizada para la luz diurna antes de atacar. En otras palabras, si el ruso hubiera marchado de noche o se hubiera refugiado bajo los árboles, podría haber evitado los drones y sobrevivido", han asegurado desde el citado medio de comunicación.