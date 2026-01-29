Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Kelly, británica en España: "Muchos creen, de forma ingenua, que deben dedicar toda su vida a ahorrar para una pensión"
Kelly, británica en España: "Muchos creen, de forma ingenua, que deben dedicar toda su vida a ahorrar para una pensión"

“Ya eres demasiado mayor para disfrutarlo de verdad”, asegura.

Un señor mayor sacando los billetes de su hucha de cerdito
Un señor mayor contando el dinero que tiene guardado en su hucha.Getty Images

España se ha consolidado durante años como uno de los destinos favoritos de miles de extranjeros que deciden pasar aquí su jubilación. El clima suave, el coste de vida relativamente accesible, la sanidad y el estilo de vida mediterráneo han llevado a muchos ciudadanos del norte de Europa a elegir el país no solo para vacacionar, sino para comenzar una nueva etapa tras décadas de trabajo.

En este contexto, Kelly Wickramasuriya, creadora de contenido y nómada digital británica afincada en la costa española, ha abierto un debate en redes al cuestionar la idea extendida de posponer la vida hasta la jubilación. En un vídeo reciente, Kelly sostiene que esperar a los 65 para mudarse a un país como España o para permitirse ciertos estilos de vida es, en muchos casos, renunciar a disfrutar la mejor etapa para viajar, trabajar en remoto y aprender en directo.

“La gente que viene a España para retirarse a los 65 años lo entiende todo mal. Mucha gente, especialmente de Inglaterra, pasa toda su vida esperando a cumplir esa edad para poder hacerlo. Y no tienes que esperar hasta los 65. Puedes hacerlo ahora mismo”, afirma. Para ella, vivir experiencias en la juventud no sólo aprovecha mejor la energía y salud, sino que facilita el aprendizaje de idiomas, la inmersión cultural y la creación de redes personales y profesionales que luego acompañan toda la vida.

Priorizar el aquí y ahora

Frente al modelo clásico de sacrificar el presente en nombre de una jubilación futura, cada vez más jóvenes cuestionan la idea de aplazar la calidad de vida. “Muchos creen, de forma ingenua, que deben dedicar toda su vida a ahorrar para una pensión con la idea de disfrutar después. Pero entonces ya eres demasiado mayor para disfrutarlo de verdad”, explica Kelly, convencida de que el bienestar no debería entenderse como una recompensa lejana.

La joven defiende que el hecho de dejarse llevar y disfrutar es una elección que puede hacerse aquí y ahora, mientras se tiene energía, salud y capacidad de adaptación. Vivir experiencias en el presente permite aprovechar mejor cada etapa de la vida, crecer a nivel personal y profesional y construir un futuro más rico sin necesidad de posponer la felicidad para una edad concreta, demostrando que el bienestar no tiene por qué esperar a la jubilación.

La opinión de Kelly abre un debate público: ¿es la calidad de vida una recompensa que debe guardarse para la jubilación o una decisión que puede tomarse en cualquier momento? Mientras una parte de la sociedad conserva la idea tradicional de “trabajar para jubilarse”, otra liderada por jóvenes profesionales y nómadas digitales apuesta por repartir experiencias vitales y profesionales a lo largo de la vida, no concentrarlas en una etapa final.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
