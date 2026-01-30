Muchos se preguntan cuándo va a dejar de llover y la AEMET avisa de un febrero complicado si quieres tender fuera de casa

¿Eres de los que ya llevan un tiempo mirando al cielo en busca de sol? ¿Observas el pequeño tendedero de interior y te has prometido que este fin de semana sí o sí vas tender la ropa de cama fuera? Pues la AEMET tiene mala noticias para ti. La cadena de borrascas que asola la Península Ibérica desde hace varias semanas nos seguirá acompañando en la bienvenida al mes de febrero.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado sus previsiones iniciales para las próximas semanas y la tónica seguirá siendo la misma y de forma generalizada en el territorio peninsular: lluvia, viento y nieve en montaña.

Con todo, las previsiones más lejanas en el tiempo son susceptibles de sufrir modificaciones en posteriores actualizaciones que el organismo estatal irá publicando en los próximos días. Hay un alto nivel de incertidumbre sobre si el elevado volumen de precipitaciones, para la época, se mantendrá. Con todo, esto es lo que llega desde este fin de semana.

La semana del 2 al 8 de febrero: sigue la lluvia, pero baja el frío

El arranque de febrero sigue como los últimos compases de enero, marcado por el impacto de borrascas atlánticas que se traducirán en un tiempo lluvioso en la mayor parte de la Península, pero con especial incidencia en las zonas del oeste y del sur.

Habrá importantes rachas de viento y temporales marítimos. Eso sí, en el caso de las temperaturas, estas serán más agradables y estarán por encima de los valores habituales para estas fechas, dando lugar a un tiempo menos frío.

Del 9 al 15: más lluvia, excepto en Levante y Canarias

Para la siguiente semana, la del 9 al 15 de febrero, tampoco se esperan grandes cambios respecto a la situación actual. Las borrascas atlánticas continuarán haciendo acto de presencia en forma de abundantes precipitaciones en la mayor parte de la Península y también en Baleares.

No obstante, las temperaturas continuarán por encima del promedio de esta época y hay una excepción a esas lluvias generalizadas. El tiempo será más seco en la zona del Levante, pero también en las islas Canarias.

Del 16 al 22: sí, más lluvia

En cuanto al período entre el 16 y el 22 del próximo mes, el retrato meteorológico sería prácticamente el mismo que el de la semana anterior, teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre. Continuará el tiempo lluvioso, con niveles de precipitaciones superiores a los habituales en estas fechas, pero se mantendrá el área mediterránea como excepción. También las temperaturas se mantendrán por encima de lo usual.