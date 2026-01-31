Le recuerdan a Miguel Ríos estas palabras de Víctor Manuel: no tarda ni un minuto en dejarle este recado a Felipe González

El cantautor Miguel Ríos ha ofrecido una entrevista al programa de TVE Plano General en la que ha hablado de lo que implica ser socialista para él, justificando el motivo por el que su sentido de voto siempre ha sido el mismo y, de paso, dejando un mensaje directo a exdirigentes del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra.

"No puedo decir que sea un verdadero socialista o comunista, porque en el momento en el que gané mi primer millón de pesetas no lo doné. No empecé a repartirlo. Jugamos a un juego de conveniencias también. Pero, por supuesto, sí me gusta pagar impuestos. Eso es lo más socialista que puedo hacer, pagar los impuestos", ha razonado.

Preguntado sobre si él ha llegado a militar alguna vez, Ríos no ha dudado en asegurar que "he sido votante socialista toda mi vida". "No he militado nunca en el PSOE, pero en las elecciones de 1982, Alfonso Guerra me dijo, 'no sé cuántos diputados te debemos, Miguel'. Porque todos los eslóganes de aquel tiempo, yo los había escrito", ha explicado.

"Probablemente, el estado de ánimo del país estaba para que yo sacara el Rock and Ríos y se sumó a esa ola de optimismo que traía el socialismo. Luego, por desgracia, aquellos socialistas hoy no lo son mucho", ha señalado.

Sobre si España tiene arreglo, Miguel Ríos ha defendido que hace falta una "regeneración democrática, empezando por los propios ciudadanos". "Tenemos que crear ciudadanos más críticos. Que sepamos, de verdad, defender las ideas sin enfrentarnos con los otros", ha justificado.

Más adelante, en el turno de preguntas sobre algunos nombres propios de la política, el cantautor no ha dudado en tirar de humor para responder a algunos de ellos y definirlos con una palabra.

En el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha descrito como "muy guapo". Al preguntarle por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, primero se ha reído y luego ha destacado que "estaba mejor con gafas".

Al rey Felipe VI le ha definido como "muy largo". El presentador, Jenaro Castro, le ha propuesto que a quién le invitaría a su próximo concierto, al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; al exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; a José Luis Ábalos; a Santos Cerdán; o a Koldo. "¿A todos o ninguno?", ha cuestionado el conductor.

Miguel Ríos no ha dudado ni en segundo, llegando casi a cortarle cuando seguía diciendo nombres para decir uno muy claro. "Al fiscal General del Estado. Porque es una buena persona", ha contestado.