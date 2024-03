Angy Fernández reacciona como pocas veces contra Ayuso por la viñeta que ha compartido

La cantante Angy Fernández ha respondido de forma rotunda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que publicó en la red social X una viñeta sobre el accidente que este martes provocó el derrumbe del puente de Baltimore.

Los hechos ocurrieron el martes de madrugada, cuando el buque portacontenedores Dali sufrió una falla energética tras salir del puerto de Baltimore, uno de los más importantes de Estados Unidos, y chocó contra el gigante puente Francis Scott Key, provocando su derrumbe.

Las autoridades fueron prevenidas de la colisión pocos minutos antes y cortaron el tráfico, pero ocho trabajadores de la construcción que estaban tapando baches en el puente, todos ellos latinoamericanos, cayeron al derrumbarse la infraestructura. Dos de ellos fueron rescatados con vida y dos cuerpos fueron recuperados dentro de una camioneta bajo el agua, pero los otros cuatro permanecen bajo los escombros.

La presidenta madrileña del PP compartió este miércoles una viñeta donde se ilustra un puente que representa España y un barco que representa la amnistía. La intención de la imagen es representar que el barco va a chocar contra el puente que simboliza al Estado.

"No se bromea con estas cosas. Usted tiene cero empatía", ha contestado la cantante tajante ante la publicación de Ayuso. "Yo no doy opinion política, opino sobre una imagen de muy mal gusto. No se debe bromear con estas cosas", ha respondido, además, a los comentarios que le han reprochado sus palabras.