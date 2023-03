La aplaudida reacción de Jordi Évole cuando una periodista dice que se le ha escapado el acento andaluz

Jordi Évole se ha hecho viral en TikTok por su reacción cuando la periodista Amparo Vega se ha disculpado porque le ha salido acento andaluz. En plena charla, la entrevistadora dice "si te murieces" y pocos segundos después añade: "El andaluz se me ha salido".

"Pero el andaluz es muy bonito", responde al instante el presentador de Lo de Évole. "Tú no evites el acento", dice después el periodista.

A lo que Vega responde: "Pero se me ha escapado más de la cuenta". "No, eso no es malo, al contrario. Eso es buenísimo", dice Évole. La periodista comenta que tiene multitud de anécdotas por la cuestión del acento aunque señala que ha trabajado en la SER en Asturias y que no le han puesto problemas "tenía que decir bien Xixón y ya está".

La reacción de Évole ha sido muy aplaudida en TikTok con mensajes como "olé por Jordi Évole".

En otro vídeo, Amparo Vega ha explicado que "tiene un acto reflejo de pedir perdón" porque ella no cecea: "Yo seseo en todo caso. Tengo una experiencia que me dijeron que con este acento no saldría de Andalucía y después quién está en Gijón".

"Yo no reniego, soy fan de Lola Flores, muy fan de de Lola Flores a pesar de que hay mucha presión para los periodistas, comunicadores o gente de Andalucía, actores también, en la cual les piden hablar de una forma más castellana pero yo no suelo tenerlo en mente y no pierdo mi acento porque creo que no lo puedo perder. Todo el mundo sabe que soy sevillana en el momento en el que abro la boca. No lo puedo negar, ni quiero", ha comentado para zanjar el asunto.