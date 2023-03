Arrasa en Twitter al mostrar cómo está ahorrando agua en su casa

En épocas de subida de precios por todos lados, cualquier ahorro es bienvenido. Y más si para lograrlo hacen falta pocos sacrificios.

Quizá por eso, el usuario de Twitter @JordiLon está triunfando en esa red social tras compartir el truco con el que, según asegura, es capaz de ahorrar cerca de 800 litros de agua al mes en su casa.

Según él mismo afirma, lo logra con una acción "sencilla y efectiva" que no deja de acumular 'me gusta': "¿Verdad que en invierno, cuando te duchas, dejas que corra el agua hasta que no alcanza la temperatura deseada?".

"Pues nosotros tenemos un cubo. Y cada vez que alguien se ducha, ponemos el mango para recoger toda el agua que se perdería", ha explicado junto a una foto del cubo en cuestión.

"Y cada vez que vamos al wc, en lugar de tirar la cadena, como tenemos el cubo allí mismo, vertemos parte de esta agua (completando la limpieza con la escobilla, si es necesario)", ha señalado antes de insistir en que de esta forma se ahorran muchas descargas del wc.

"De hecho, casi ya no necesitamos tirar la cadena (quizás alguna vez, depende del día)", ha asegurado a la vez que ha preguntado: "Fácil, ¿verdad?".

"Por un momento, imagínense que esto lo hacen todos los hogares de Cataluña. Haga números y verá la importancia de pequeños gestos como éste. ¡Venga, que no cuesta nada!", ha zanjado.