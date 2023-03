Conmueve a Twitter con el mensaje de WhatsApp de su sobrina: 170.000 me gusta y no es para menos

El escritor Carlos Rubio Palao ha emocionado a miles y miles de personas en Twitter al mostrar en esa red social el mensaje de WhatsApp que le había enviado su sobrina de 11 años.

El tuit acumula en un día más de 170.000 'me gusta' y 5.000 retuits y no es para menos, porque muestra el amor más verdadero.

"Al salir del trabajo (el que me gusta no, el otro) después de 10 horas en automático miro el móvil y encuentro este mensaje de mi sobrina de 11 años en el WhatsApp de mi hermano", ha escrito Rubio.

Y ha añadido: "Creo que es lo más bonito que alguien ha dicho por mí nunca, pero me ha dado muchas ganas de llorar".

En el mensaje se puede ver cómo la niña escribe: "Hola soy Cristina. ¿Puedo poner una foto tuya en el trabajo del cole?". "Hola bichito. Claro, lo que quieras. ¿Pero de qué es el trabajo?".

"De mi persona favorita", responde la niña. Tras el éxito del tuit, Rubio ha celebrado: "Me reconcilia con Twitter muchísimo y me pone el corazón blandito que mis tuits más virales sean de cosas que me dicen mis sobrinas, la verdad ❤️🩹 (aunque un señor me haya dicho que es falso precisamente por el uso de la coma del vocativo 👁️👄👁️)".

El tuit ha provocado reacciones como estas: