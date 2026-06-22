Baltasar Garzón señala por qué es casi "un absoluto despropósito" el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez

El juez Baltasar Garzón, durante la presentación de su libro "La encrucijada: Ideas y valores frente a la indiferencia", el 13 de diciembre de 2021, en Madrid.

El auto del juez Juan Carlos Peinado en el que enviaba a juicio a Begoña Gómez ha generado un aluvión de reacciones, muchas de ellas críticas, por retirarle el pasaporte afirmando que los escoltas de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían ayudarla en una posible fuga.

Tal ha sido el lío de esta pronunciación que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir un expediente a Peinado, tras el voto de calidad de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Quien también se ha pronunciado ha sido el exjuez Baltasar Garzón, en una entrevista que ha concedido a Onda Cero, en la que ha comentado que ve "muy, muy graves" estas acusaciones a la Policía, defendiendo que están "muy cerca de las injurias".

"Un auténtico y absoluto despropósito"

Para Garzón, la resolución del juez Peinado es un "auténtico y absoluto despropósito": "Me he pronunciado muy críticamente sobre el carácter de esa instrucción, por lo prospectivo, por la variación del objeto de investigación, lo cual se vuelve a demostrar en el auto de apertura de juicio oral con una inconsistencia grave".

"Hablo en términos estrictamente procesales y el colofón es el auto de apertura judicial en la parte de la adopción de medidas, que no habla curiosamente de retirada del pasaporte, sino que es algo más grave, dice la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan", ha defendido.

Garzón deja claro que la mujer de Pedro Sánchez es una ciudadana española "y solo puede tener un pasaporte, que puede tener una variable de pasaporte diplomático": "Son medidas absolutamente innecesarias porque si no se han adoptado durante todo el procedimiento, ¿a qué viene ahora? Ese excurso de decir que sumar las penas... Eso no se hace ni en primero de Derecho".

"Muy cerca de las injurias"

La mención a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es "muy, muy grave" y, dependiendo de cómo se explique, según el juez, podría estar "muy cerca de unas injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen una plasmación en el artículo 504.2 del Código Penal".

"Yo, que me he pasado media vida con protección policial, lo único que puedo hacer es agradecer a quienes han cuidado de mi seguridad y de quienes me rodeaban. Y jamás se me hubiera ocurrido, ni siquiera por asomo, pensar esa barbaridad", ha rematado Garzón.