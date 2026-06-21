Un profesor de Derecho Constitucional ve lo del juez Peinado contra Begoña Gómez y dicta sentencia como muy pocos

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que fue letrado del Tribunal Constitucional durante más de un lustro, ha dejado uno de los análisis más rotundos a la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte y prohibir salir de España a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Entrevistado por el periodista Jesús Cintora en Malas Lenguas Noche, ha asegurado que "el auto me asombra por muchos motivos". "El auto es el final de dos años de instrucción, en el que se empezó investigando un delito, que era el haber ayudado a que se consiguiera una ayuda a una línea aérea, y se acaba con algo totalmente diferente", ha razonado.

"Lo primero que causa el auto es un poco de estupor. Cómo se ha seguido un proceso inquisitorial, en el que cuando un delito no aparecía, pues se investigaba otro. Se ha estado hurgando hasta que se ha encontrado otro delito", ha expuesto.

Sobre las medidas cautelares aplicadas por el juez Peinado, Joaquín Urías ha descrito que le parecen "un fuego artificial en forma de llamar la atención que yo creo que está fuera de lugar".

"No ya por la expresión, en la falta de confianza con las fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que es una frase torpe. Es que, además, nadie piensa que sea realmente posible que la mujer del presidente del Gobierno se escape a un país fuera de la zona Schengen. Eso sería impensable. Sería la caída del presidente del Gobierno", ha añadido.

Una decisión "desproporcionada" e "inconstitucional"

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ha explicado que, desde su punto de vista, tiene la impresión que, "detrás de la retirada del pasaporte, puede haber otras cosas".

"Yo tengo la impresión de que esto es una intromisión en los poderes del Ejecutivo. Lo que quiere es entrometerse en la agenda internacional de Pedro Sánchez. A partir de ahora, cuando le inviten a cualquier lugar, él va a tener que ir en solitario y, a partir de eso, se transmite una sensación a la opinión pública de que está involucrado él y su familia en algo delictivo", ha expuesto.

Joaquín Urías ha sentenciado que "el juez que tenía que velar porque no se afectara los derechos de nadie, ha tomado una decisión innecesaria, desproporcionada, inconstitucional y que afecta contra el buen nombre del Gobierno e invade sus competencias".