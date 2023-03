Una clienta extranjera alucina con lo visto en un súper de España: los españoles también flipan

La usuaria de TikTok thesmithsinspain, que cuenta las aventuras y desventuras de su familia viviendo en España, ha provocado la estupefacción generalizada con lo que ha visto en un supermercado español.

En las imágenes, grabadas en un local de Alcampo, se ve cómo un cliente coloca su cesta en un dispositivo junto a la caja y, automáticamente, ésta sube hacia arriba. De esta forma, la persona no tiene que agacharse para colocar sus productos en la cinta.

"¡España me sigue sorprendiendo! ¡¡¡¡Asombroso!!!! ¡Todas las tiendas necesitan esto!", ha exclamado la usuaria junto a las imágenes.

El aparato ha sorprendido no solo a la tiktoker, sino a los españoles que lo han visto, que aseguran que jamás han visto algo así en un supermercado español. Y algunos usuarios han llamado la atención sobre un asunto no menor: "Es para las personas con movilidad reducida y está en las cajas preferentes, no las acaparéis si no las necesitáis".

Estas son algunas de las reacciones ha provocado el vídeo: