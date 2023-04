Cuenta lo que hizo al ganar 7 millones en la lotería y en Twitter la gente está flipando en colores

Es uno de los vídeos más compartidos de las últimas horas en Twitter. El experto en Marketing Javier de San Pedro ha dado mucho que hablar en las últimas horas al contar en un podcast lo que hizo cuando le tocaron siete millones de euros en la Lotería.

"Cuéntanos la historia de la lotería, Javier", le pregunta al otro lado de la mesa la persona con la que está hablando.

"Cuando me tocó la lotería fue un drama familiar enorme. Fueron siete millones de euros que podrían haber acabado con las deudas familiares, amortizar la hipoteca, vivir despreocupados toda la vida. No lo usé para eso. Ese mismo día llamé a mi banquero y le dije que hiciese una transferencia de los siete millones a mi mayor hater, incluso supo a quién me refería sin decírselo", ha contado para sorpresa de muchos.

Cuando le han preguntado por qué hizo eso, ha señalado: "Porque si mi mayor hater tiene siete millones sé que yo haré todo lo posible por conseguir ocho".

La publicación, que originalmente se subió a TikTok, ha dado el salto a Twitter donde se ha generado un debate descomunal. Muchos creen que la historia no es real y otros simplemente son críticos con este tipo de mensajes. Aunque, como siempre, la mayoría ha optado por el humor.