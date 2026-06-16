El alegato de Isaías Lafuente en defensa de los jóvenes al hablar de la vivienda: "Hay que cambiar la mirada"

El problema del acceso a la vivienda suele ser un tema habitual en La Ventana, el programa que conduce Carles Francino en la Cadena SER. Este martes lo han abordado desde el punto de vista de las consecuencias en la salud mental de los jóvenes.

"Es un fracaso ahora mismo de un modelo de país y de sociedad", ha introducido Francino, quien seguidamente ha dado paso al periodista y escritor Isaías Lafuente, colaborador del programa.

"Si haces todo lo que te dicen que tienes que hacer, te formas, estudias, sacas un máster, aprendes idiomas, vas a buscar un trabajo, el trabajo es precario, y encima buscas una vivienda y no puedes, eso tiene consecuencias", ha expuesto Lafuente.

Para el colaborador de la SER, esas consecuencias son "físicas y psíquicas". "Se veía venir", ha zanjado Lafuente, que ha puesto el foco en los perjuicios que provoca en muchos jóvenes la incertidumbre y la desesperanza por no encontrar una vivienda.

"Como hicimos con la violencia de género"

Seguidamente, el periodista ha puesto el foco en un detalle importante, y ha pedido "cambiar la mirada" con el problema de la vivienda. Y lo ha hecho haciendo una comparación con otra de las problemáticas que han marcado los últimos años.

"Como hicimos con la violencia de género: era un problema de las mujeres; no. Hasta que llegamos a la conclusión de que el problema lo teníamos los hombres y lo sufrían las mujeres. Con esto pasa lo mismo", ha expuesto Lafuente.

"Es un problema de la sociedad, de su clase política, de los empresarios inmobiliarios, de los alcaldes que liberan suelo, y ese suelo va para construir grandes urbanizaciones y no vivienda social. Es un problema nuestro; lo sufren ellos, pero es nuestro", ha añadido.

Para el colaborador de La Ventana, el problema de la vivienda es "el fracaso absoluto". "Puede haber una generación que sobreviva a este problema porque herede la casa de sus padres, pero el problema es que a lo mejor hay muchos padres que tienen que vender su casa antes de morir", ha lamentado Lafuente.