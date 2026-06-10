Niño Becerra augura cuándo una persona podrá acceder a la vivienda en España y deja un dato preocupante

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull (Barcelona), ha advertido sobre cuál será la edad a la que algunas personas podrán acceder a su primera vivienda y da datos más que preocupantes.

Becerra, que fue uno de los pocos expertos que auguró la crisis española de 2008, ha hecho su intervención habitual en La Ventana, programa de la Cadena SER dirigido por Carles Francino, que le daba el dato de que en 2025 comprar una vivienda en España "exige ya más de ocho años de salario íntegro, que son 16 meses más de lo que se necesitaba un año atrás".

En ese aspecto, Becerra ha querido añadir otra clave: "Y es el ahorro que hace falta para acceder a la entrada, porque un banco hoy como máximo te da el 80% ya del importe de la hipoteca, con lo cual vas a tener ahorrado el 20%, más los gastos de tramitación, que en todo esto están ayudando bastante los padres a través de donaciones".

"Podrían acceder a una vivienda a los 52 años"

"Contando todo y sumando todo y suponiendo que nadie contase con ayuda, hay personas que según estatus de salario, podrían acceder a una vivienda, en base a su salario, a los 52 años", ha informado el economista. Para más inri, Francino matizaba que lo de los ocho años de salario íntegros es un promedio.

"Un residente en Baleares necesita destinar 15 años de su salario", ha detallado el presentador de radio. Además, para Becerra, la inflación que se está generando es fruto "de un problema de oferta": "Estamos llegando a ese punto en el que ahora ya sí, definitivamente, a ese punto en el cual la persona media ya no puede pagar más".

Preguntado sobre si es positivo o negativo, de cara a la vivienda, que el BCE prepare la primera subida de tipos de interés en casi tres años, ha sido tajante: "Totalmente negativo, de cara a la economía, yo creo que también".

"Es un tema de economía real, un tema de falta de oferta, de tensiones en la oferta. El manual dice que cuando los precios suben, hay que subir los tipos de interés, pero yo digo lo mismo que dije entonces: es un error total subir los tipos de interés ahora", ha concluido.