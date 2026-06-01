Isaías Lafuente resume el "proyecto para España" de Feijóo con una frase demoledora

La posibilidad de una moción de censura para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez planea estos días por el Congreso. Los escándalos que cercan al PSOE abren esa opción, pero de momento la oposición aguarda, sabedora de que no cuenta con una mayoría.

En caso de presentarse, la moción de censura estaría liderada por el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, quien solo contaría con los votos de Vox. Sobre esta cuestión ha hablado esta tarde Isaías Lafuente en La Ventana, de la Cadena SER.

Para el periodista y escritor, el político gallego está inmerso en "la estrategia de intentar retratar a los demás". Para Lafuente, Feijóo centra su discurso en la confrontación con el Gobierno "en vez de retratarse a sí mismo y contarnos qué es lo que piensa hacer con España cuando sea presidente".

Esta es, en su opinión, una de las principales debilidades de su planteamiento. En el programa que dirige Carles Francino, el colaborador ha recordado que una de las ideas más repetidas por Feijóo es la de "demoler todo el sanchismo".

El gran "debe" del líder popular

"No sé si eso significa recortar el salario mínimo, recortar en pensiones, congelar las pensiones", ha planteado Lafuente, quien después ha matizado que, pese a "los problemas evidentes" del Ejecutivo, "durante estos ocho años ha hecho muchas cosas".

El periodista y escritor ha subrayado la necesidad de concretar qué implica realmente ese planteamiento: "Nos está diciendo Feijóo que va a demoler toda esa estructura. Sería interesante que lo dijera y lo manifestase".

Este lunes, el líder del PP ha concedido una entrevista a El programa de Ana Rosa, donde ha ofrecido a los españoles "decencia y elecciones". Un mensaje que parece destinado a los partidos "bisagra" del arco parlamentario, como son Junts y PNV.

Para muchos periodistas y analistas políticos, ambas formaciones tienen la llave de un posible cambio de gobierno en caso de que decidan dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez, al que no le quedaría otra salida que no fuera la convocatoria electoral.