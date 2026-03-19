El embajador de Japón en España logra un gran éxito al mostrar lo que ha descubierto en su residencia 

El embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, sigue conquistando el corazón de todos los españoles con los vídeos, las imágenes y los comentarios que hace periódicamente sobre España, sus ciudadanos, su cultura y sus costumbres. Es, sin duda y de igual forma que lo era su predecesor, el embajador con más éxito.

Este lunes Yamauchi, que llegó a Madrid en octubre de 2025 tras haber representado al país nipón en Argentina, quiso visitar una zona de almendros de la capital, que se encuentra en plena floración dando un color similar a los cerezos de sakura que hay en Japón.

"Como no hay muchos árboles de sakura en Madrid, disfruté de la llegada de la primavera con las flores de los almendros, que se ven mucho por la ciudad", aseguró en sus redes sociales, mientras publicaba un vídeo de él disfrutando de estos árboles bajo la sinfonía de La primavera de Antonio Vivaldi.

Sin embargo, si ese vídeo ha tenido una gran repercusión por la naturalidad con lo que lo hace todo, este martes ha publicado otra foto con, ahora sí, un cerezo que hay en su residencia.

"Para mi alegría, descubrí que hay un árbol de sakura (tipo Somei Yoshino) en la residencia. ¡Que está floreciendo plenamente! En Japón parece que están empezando a florecer también", ha afirmado con la foto posando con este árbol.

Ambos tuits están triunfando en redes sociales con más de 6.000 me gusta cada uno y miles de respuestas en las que elogian su naturalidad y en las que le dicen donde pueden ir a disfrutar de más cerezos en flor, como en el extremeño Valle del Jerte.

El significado de los cerezos en la cultura japonesa

Tal y como se puede leer en el portal Guide to Japan, las flores de cerezo tienen varios significados dentro de la cultura japonesa. Como se señala, el primero es "mostrar que la vida es fugaz", ya que se describe a este árbol como "hermoso para ver en su mejor momento", pero matiza que "las flores y los árboles son de corta duración, al estar pocas semanas antes de caer al suelo y marchitarse".

También se apunta que tiene un significado contradictorio simbolizando, además de la vida y la muerte, la belleza y la violencia. "Como la llegada de la primavera promete una nueva vida, la floración de los cerezos trae un sentido de vitalidad y dinamismo. Al mismo tiempo, su corta vida útil es un recordatorio de que la vida es fugaz", se describe.