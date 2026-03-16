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Shin, japonés, entrevista a gente en España hasta tener fluidez en español: "Necesito hablar más"
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Shin, japonés, entrevista a gente en España hasta tener fluidez en español: "Necesito hablar más"

El joven sale a la calle, se acerca a desconocidos y les pide dos minutos para practicar el idioma. El resultado es una conversación improvisada que está conquistando TikTok.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El embajador japonés en España, Takahiro Nakamae

Aprender un idioma puede ser un proceso largo, lleno de clases, aplicaciones y ejercicios de gramática. Pero Shin, un joven japonés que vive en España, ha decidido hacerlo de la manera más directa posible: hablando con desconocidos por la calle.

Su método es tan simple como valiente. Cámara en mano, se acerca a la gente y les lanza una petición clara:

"Hola… ¿tienes un momento? Me he mudado aquí y estoy aprendiendo español".

Así empieza uno de los vídeos que está circulando en TikTok y que ha llamado la atención por su naturalidad.

Dos minutos de conversación improvisada

En el vídeo, Shin se acerca a un hombre llamado Rubén y le pide algo muy concreto:

"¿Puedes hablar en español solo dos minutos conmigo?".

Rubén acepta y comienza una conversación espontánea en la que Shin intenta practicar vocabulario y soltarse hablando.

La charla tiene momentos divertidos desde el principio. Shin intenta repetir el nombre del hombre varias veces:

"Rubén… Rubén… aquí está tu nombre", dice entre risas.

Sushi, Japón… y un camionero

La conversación va saltando de tema en tema mientras Shin busca palabras y Rubén le ayuda a continuar. En un momento hablan de comida japonesa.

"¿Te gusta el sushi?", pregunta Shin.

"Sí", responde Rubén entre risas.

"¿Qué tipo de pescado te gusta?", insiste el joven japonés. "Todo, la verdad", contesta el conductor. Entre bromas, Shin incluso se presenta diciendo: "Soy japonés de verdad para ti".

Aprender hablando

La conversación también sirve para practicar palabras del día a día. Rubén explica que es conductor profesional de camión, lo que da pie a una pequeña clase improvisada.

Shin intenta repetir la expresión correctamente. "Conducir camión", repite varias veces mientras su interlocutor le corrige y le anima.

El momento resume bien la filosofía del vídeo: equivocarse, repetir y seguir hablando.

"Necesito hablar más"

Al final del encuentro, Shin reconoce que su español todavía es limitado. "Ahora mi español es… no… no… nada", dice riendo.

Pero tiene claro cuál es la solución. "Necesito hablar más". Rubén lo tranquiliza: "No, pero hablas bien". La conversación termina con un agradecimiento y un gesto de complicidad entre ambos.

La calle como aula

Ese es precisamente el concepto que ha hecho que los vídeos de Shin empiecen a circular por redes. En lugar de aprender español solo en clase o con aplicaciones, decide convertir la calle en su aula.

Cada conversación es distinta. Cada persona le enseña una palabra nueva. Y, como demuestra este encuentro improvisado, a veces basta con dos minutos de charla con un desconocido para avanzar un poco más en un idioma.

O, al menos, para perder el miedo a hablarlo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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