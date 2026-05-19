Quién es Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango al que investigan por la muerte de Isak Andic y que no fue el sucesor que su padre esperaba

Jonathan Andic a la salida del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell en los que declaró como investigado por el presunto homicidio de Isak Andic

El 14 de diciembre de 2024 sucedió la tragedia. Ese día, el empresario Isak Andic, fundador de Mango y uno de los hombres más ricos de España con una fortuna estimada en 4.500 millones de euros, falleció al caerse por un precipicio de unos 150 metros. Murió en el acto.

Andic, que tenía 71 años, se encontraba haciendo senderismo cerca de las cuevas del Salnitre, en Collbató, Montserrat, cuando ocurrió el suceso. Junto a él solo se encontraba su hijo mayor, Jonathan Andic, que fue quien avisó a los servicios de emergencia. Aunque estaba allí, declaró no haber visto nada porque caminaba delante de su padre. Tan solo escuchó un resbalón.

Al principio se investigó lo ocurrido como un accidente fortuito, de hecho no se encontró delito en aquel momento y la causa fue archivada provisionalmente en enero de 2025. Sin embargo, el caso se abrió dos meses más tarde.

Isak Andic, fundador de Mango, muerto en diciembre de 2024 MANGO

Se encontraron contradicciones en el relato del único testigo y la muerte del fundador de Mango pasó a investigarse como un posible homicidio. Eso llevó a que Jonathan Andic fuera detenido por los Mossos d'Esquadra este 19 de mayo de 2026 como investigado por la muerte de su padre y pasara a disposición judicial. Esa misma tarde Jonathan Andic ha quedado en libertad provisional tras depositar una fianza de un millón de euros.

Nos encontramos así ante un nuevo trágico episodio de esta familia, una dinastía que nunca fue especialmente mediática, pero a la que la muerte del patriarca y la investigación que ha salpicado a su primogénito ha colocado en el foco muy a su pesar.

Del acusado sabemos que se había casado con la influencer Paula Nata en septiembre de 2014, tres meses antes del suceso, pero que esperaban celebrarlo en mayo de 2015. Debido a la muerte de Andic y a la investigación posterior, optaron por no festejarlo. Jonathan Andic y Paula Nata fueron padres el 13 de septiembre de 2025, un día antes de que se cumplieran nueve meses desde la muerte de Isak Andic.

Pero también sabemos que Jonathan nació en Barcelona en 1981. Fue el primero de los tres hijos que el empresario Isak Andic, nacido en Estambul en 1953, tuvo con Neus Raig Tarragó, con la que estuvo durante dos décadas. Jonathan tiene dos hermanas: Judith (1982) y Sarah (1997).

Hay además otra persona, Henry Suárez, que apareció en la esquela de Isak Andic junto a Eider Madariaga y Lea. Ellos son el ahijado de Andic, su pareja y su hija, considerados por el fundador de Mango como miembros de su familia, aunque sin derecho a herencia.

Jonathan Andic en la presentación de la colección de Mango en 2013 en Barcelona Gtres

Fallecido Isak Andic, sus hijos heredaron una gran fortuna. También su última pareja, Estefanía Knuth, a quien el testamento le dejó como beneficiaria de 5 millones de euros, pese a que nunca llegó a casarse con Andic, con el que mantuvo una relación que comenzó en 2018 y que terminó por la muerte del empresario. La catalana argumentó que era poco, por lo que los hijos le ofrecieron 27 millones para terminar con este conflicto.

De Jonathan sabemos también que junto a sus hermanas dedicó buenas palabras a su padre en el primer aniversario de su muerte. "Isak fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada".

Jonathan Andic, en el tanatorio tras la muerte de su padre Anadolu via Getty Images

Sin embargo, aunque su entorno asegura que la relación paternofilial era buena, no parece que esto hubiera sido siempre así. De hecho, Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, declaró ante los Mossos que padre e hijo sí habían tenido problemas, unos conflictos derivados de que Jonathan no era el sucesor que esperaba su padre. Tanto es así que El País señala que el hijo se había sentido humillado al ser apartado por el padre, y que Isak no tenía mucha consideración profesional hacia el hijo.

El heredero que no era como su padre esperaba

Esta historia comenzó dos décadas atrás. Como señala El País, Jonathan Andic entró en el negocio familiar en 2005. Antes de hacerlo se había formado en Comunicación Audiovisual en Estados Unidos, cursando posteriormente un máster en la IESE Business School en contabilidad y finanzas para directivos.

En 2007, su padre confió en él para dirigir Mango Man, un primer paso de cara a la sucesión que planeaba para él, para el 'príncipe heredero' de Mango. En 2012, Isak Andic quiso retirarse, o al menos no estar en primera línea, y le cedió el testigo, aunque no del todo. Jonathan tenía 31 años y no parecía estar completamente preparado para la misión asignada.

Jonathan e Isak Andic EFE

Además, Isak vigilaba de cerca el negocio que montó de la nada, porque aunque su vástago estaba encaminado para liderar, el padre nunca soltó las riendas.

En esa línea, en 2015 fichó a Toni Ruiz como director financiero. Trabajo tenía porque las cosas no iban bien para una de las firmas textiles más importantes de España, que entre 2016 y 2018 sufrió enormes pérdidas. Sin embargo, las cosas remontaron y el negocio volvió a ser próspero. Toni Ruiz pasó a director general y consejero delegado.

En 2025 se centró en la administración del patrimonio familiar

Jonathan Andic, que durante años no solo trabajó para la expansión internacional de Mango Man, sino que supervisó el área de comunicación e imagen e interiorismo, se fue alejando de la primera línea. De hecho, en 2025, Jonathan Andic dejó la gestión diaria de Mango y su trabajo en Mango Man para ocuparse de administrar el patrimonio familiar.

Tanto él como sus hermanas heredaron Punta Na, el holding que controla el 95% de Mango. El porcentaje restante es de Toni Ruiz, consejero delegado y presidente ejecutivo de la empresa, en quien el fundador confiaba tanto que le cedió el 5% del holding por su trabajo para rescatar Mango cuando estuvo en pérdidas.

Jonathan Andic, a su llegada a los juzgados de Martorell tras ser detenido Europa Press via Getty Images

Así, Jonathan Andic preside Punta Na Holding y Mango MNG Holding y ejerce como vicepresidente del consejo de administración de Mango. Con estos cargos le ha llegado una detención que ha durado unas horas, pero que le ha costado un millón de euros de su enorme fortuna.

Además, la jueza le prohíbe salir de España, le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer semanalmente en los juzgados. Por su parte, Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic, ha señalado que "la conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa ya que estigmatiza a un hombre inocente". Como recoge EFE, "ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia". Casi año y medio después de la muerte de Isak Andic, esta historia todavía está lejos de terminar.