El exmagistrado Yllanes analiza la sentencia del caso mascarillas: Aldama, Ábalos y Koldo "tenían perfectamente delimitados los papeles"

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

No hay duda de que esta ha sido la noticia del día, por lo que los principales programas de actualidad están tratando la información con especial interés. En Al rojo vivo, de laSexta, el exmagistrado Juan Pedro Yllanes ha analizado la sentencia, asegurando que es "muy contundente".

"Explica muy bien por qué se llega a esa condena y además hace un relato de hechos probados (...) Se especifica perfectamente cuáles son las conductas que han dado origen a la causa y se demuestra que tampoco disimulaba mucho", ha señalado con respecto a Ábalos.

En cuanto a la sentencia de Koldo García, asegura que también es una pena dura, pero es cierto que "estamos acostumbrados a que en los delitos de corrupción se impongan penas duras y penas de elevado cumplimiento".

"Aldama sale enormemente favorecido"

Para Yllanes, "tenían perfectamente delimitados los papeles. Víctor de Aldama era el conseguidor, Koldo García, el intermediario, y José Luis Ábalos, el que tomaba las decisiones y facilitaba la actuación de toda la organización criminal".

Por último, el exmagistrado ha comentado la sentencia de Víctor de Aldama, que se libra de la cárcel por haber colaborado con la Justicia. Una circunstancia que califica de "interesante" por varios motivos.

En primer lugar, "porque deja sin contenido o deja en nada el auto por el cual el juez Peinado decidió imponer las medidas cautelares a Begoña Gómez y a su asistente". Por otro lado, ha explicado que Aldama "sale enormemente favorecido, cuando además se dice en la sentencia, en los hechos probados, que siguió delinquiendo cuando empezó a colaborar".

El exmagistrado también ha señalado que Aldama "tiene un papel primordial en toda la organización criminal y debería ser objeto de un reproche mayor". "Que se acuda a la posibilidad que tiene el Tribunal de rebajar en dos grados la pena, me parece que deja en nada el reproche penal a Víctor de Aldama", ha sentenciado.