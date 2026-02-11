Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio García Ferreras responde a Ayuso de tal forma que aún resuena en la Puerta del Sol
Antonio García Ferreras responde a Ayuso de tal forma que aún resuena en la Puerta del Sol

El presentador responde a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, invitada a un evento trumpista. 

Álvaro Palazón
Ferreras en Al Rojo Vivo
Ferreras en Al Rojo VivoAl Rojo Vivo

Antonio García Ferreras ha sido tajante a la hora de responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su intención de dar una medalla a la Estados Unidos de Donald Trump. 

Ayuso ha concedido a EEUU la Medalla Internacional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque "siempre se ha mirado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y de estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa seamos lugares más libres y pujantes", ha dicho también la dirigente del PP. 

La réplica de Ferreras

Una sentencia que no ha gustado nada a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, que ha recordado que este es el Estados Unidos del ICE: "¿Pero Ayuso no se ha enterado detienen a niños de cinco años? ¿Que cazan a sus padres y a sus madres? ¿Que no se atreven a ir al médico o a acompañar a sus hijos al colegio porque los agentes del ICE los meten en jaulas o los deportan o los llevan a centros de internamiento?". 

"¿Un premio a los EEUU de Donald Trump, que está machacando literalmente a la comunidad latina e hispana?", se ha preguntado también el presentador de Al Rojo Vivo, en laSexta.

Para Ferreras, "la pregunta es si Ayuso y su equipo se han enterado de quién es Liam Conejo Ramos, de 5 años, o quién es Yoselin, de 11 años". 

"¿Saben que deportan a los niños? ¿Que Trump ha metido a niños en jaulas, que los llevan a centros de internamiento, que machacan a sus padres, que entran en las viviendas sin orden judicial? ¿No sabe lo que hacen los agentes del ICE con los latinos y con los hispanos? Como para darle una medallita a Donald Trump por ello", ha sentenciado el presentador, visiblemente molesto. 

