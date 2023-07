"He recuperado la fe en la humanidad": emociona a Twitter con lo que ha visto colgado en un quiosco

El diseñador Carlos Sánchez (@chocotuits) ha compartido varias emotivas imágenes en su perfil de Twitter de lo que ha visto en uno de los quioscos de su barrio y ha conseguido el aplauso del resto de usuarios.

"Esta mañana he ido a comprar una revista a un pequeño kiosco de prensa en mi barrio. Me he vuelto sin la revista pero he recuperado la fe en la humanidad", ha escrito el también fotógrafo junto a cuatro imágenes.

Primero se puede ver que la persona encargada de llevar el negocio avisa a sus clientes que va a permanecer cerrado unos días por "motivos de salud". A ese mensaje han reaccionado sus clientes deseándole una pronta recuperación y diciéndole que le van a echar de menos.

Otra persona, tal y como se puede ver en una segunda foto, le ha dibujado a una figura y le ha dejado el siguiente mensaje: "Ánimo compi. Todo el barrio te está esperando. Hasta muy pronto".

Sofía, otra vecina de la zona, le ha dejado una hoja con tres dibujos y le ha deseado también una rápida recuperación porque, tal y como le ha confesado, le echan de menos.

La publicación de Sánchez se ha hecho viral y ya lleva más de 1.600 me gusta y ha superado las 160.000 reproducciones.