Joaquín Kremel habla (pero de qué forma) sobre Pepe Rodríguez y una diputada de Podemos añade algo

Las palabras que el chef Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef, le ha dedicado a Pablo Iglesias siguen trayendo mucha cola en Twitter, donde lleva cuatro días siendo el centro de todo tipo de comentarios.

Uno de los más sonados lo ha firmado el actor Joaquín Kremel, que ha reaccionado a las palabras del chef afirmando: "Pablo Iglesias se deja la piel para mejorar este país".

"Mientras lo que haces tú en los fogones, @Pepe_elBohio, junto al engolado y a la nietísima, el estómago lo convierte en heces. Quelle différence!!!", ha añadido.

A ese mensaje ha respondido rápidamente Martina Velarde, diputada de Unidas Podemos en el Congreso, que ha replicado: "Ha venido a tocar las narices'. Por supuesto y no le perdonan que lo siga haciendo aún estando fuera de política. No han podido él".

"Por cierto ente un plato con dos espárragos y una reducción de Pedro Ximénez y un buen bocadillo, lo tengo claro", ha agregado la política.

Todo ello después de que Rodríguez se mostrase extremadamente crítico con Iglesias en una entrevista en La 2.

El chef dijo que él llevaría a todos los políticos a comer al restaurante, pero hizo una matización: "Pero... joder con Pablo Iglesias. Ha venido para tocar las narices. A ese hay que dejarle haciendo bocatas, fuera, sí, de la mesa".

"Yo creo que había una historia en la política española hasta que aparecieron ciertos personajes que han venido a cambiar para no cambiar nada. Entonces no me vendan ustedes aquello que luego no han cumplido", afirmó.

El cocinero aseguró que él creyó "en esa gente" porque pensaba que hacía falta gente nueva que denunciase "esa casta": "Y han vendo para ser casi igual de casta. Con lo cual, qué decepción, qué pena".

Tras ello, el propio exlíder de Podemos reaccionó: "Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar ¿Tele 5? ¿Antena 3? No, en tu televisión pública…".