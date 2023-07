La conversación de WhatsApp entre una camarera de 20 años y un hostelero no puede ser más indignante

"Sinvergüenzas", "Puto asco!", "Sois todos unos mierdas" y "esto sería denunciable" son algunos de los cientos de mensajes que ha recibido la publicación de Soy Camarero, cuenta especializada en contenido sobre la hostelería, en la que ha compartido una conversación entre una joven camarera y un empresario que ofrecía trabajo.

La joven intenta buscar trabajo de camarera y este hombre le pide su nombre, su edad y qué mensaje le había mandado. "Busco camarera de bar y camarera de habitaciones", le dice.

Ella responde que tiene 20 años y que ha sido camarera de barra. Y aquí empieza lo sórdido: le pide un curriculum y unas fotos "para conocerte". Después de algunas frases inconexas le dice que es el jefe de un hotel de Barcelona y que no busca nada en persona con ella, que solo por teléfono.

La joven no da crédito cuando este le empieza a pedir sexo telefónico. "Eres el sexto ya que me habla para sexo me tenéis cansada", llega a decir. En otro mensaje él insiste en que sólo quiere sexo por teléfono y que ha ayudado así a muchas otras chicas.

"Que no quiero sexo, que quiero trabajar. Es que no sabes leer o qué", le dice ella antes de un último mensaje del empresario.

"Tu sabes si algo quieres algo te cuesta", sentencia el hombre antes de decir que ya no le va a molestar más porque ya ve que no quiere que le busque trabajo. Esta conversación ha indignado a miles de personas en Twitter, que animan a la persona a denunciar lo ocurrido y a destapar este tipo de prácticas.