Le dicen a un futbolista que jugó en la selección española que no es "de aquí": su respuesta es TELA

Jacinto Elá, exfutbolista ecuatoguineano con nacionalidad española que llegó a España con 11 meses y que jugó, entre otros, en la selección española sub-19, ha respondido de forma notable a un usuario que le censuró por "no ser de aquí".

Ha ocurrido después de que Elá reaccionase a un vídeo en el que que se ve cómo varios agricultores zarandean a un agente de la Guardia Civil durante las protestas en Albacete sin que en apariencia esa actitud tenga consecuencias.

"Aquí en Cataluña no eran tan respetuosos", ha escrito Elá, a lo que un usuario le ha replicado: "Tu opinión no es válida al no ser de aquí".

Ha sido entonces cuando el exjugador ha contestado: "Hice la mili cada vez que me tocó. Creo que soy de donde me sale de los huevos 😂😂😂😂". Y ha publicado dos fotos. En una, aparece él mismo con la camiseta de la selección catalana de fútbol.

En otra se le ve en una imagen grupal de una concentración de la selección española junto a futbolistas como Víctor Valdés o Mikel Arteta.

En mensajes posteriores, Elá ha aclarado sus palabras sobre la mili: "En realidad me salvé por un año, pero viví hasta los 7 años en un cuartel de legionarios (por mi padre). Tuve suficiente. 😂😂😂😂".