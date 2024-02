El cocinero David de Jorge cuenta cuál era su mayor miedo al emprender su muy evidente cambio físico

El cocinero David de Jorge, también conocido como Robin Food, ha explicado qué supuso para él su cambio físico, un periodo durante el cual llegó a perder 140 kilos, ya que llegó a pesar 267 kilos.

En alguna ocasión él mismo aseguró que, si no hubiese cambiado su forma de vida, "hoy podía estar en una silla de ruedas" o con una "diabetes galopante".

Y, ahora, en una entrevista en Uppers, ha señalado qué se diría a sí mismo cuando empezaba en la cocina: "No comas tanto, joder, cuídate un poco, animal. Como sigas así vas a sufrir".

"Si con 25 o 30 años me hubieran puesto una foto de cómo iba a estar con 40, que llegue a los 267 kilos, una puta locura, no me hubiera importado porque me habría acojonado. De resto, lo bueno lo repetiría y lo malo, que ha sido muy poco, también", ha apuntado.

De Jorge asegura que en ese proceso ha "cambiado todo mucho", pero jamás su entusiasmo: "El miedo que tenemos los gordos que hemos sido muy gordos es qué nos pasará cuando resolvamos nuestra calamidad, pero yo creo que le pasa a todo el mundo que de repente se mete en camino hacia la normalidad".

"Tenía pánico por si perdía la ilusión por comer, pero mi relación con el alimento ahora es mucho más feliz que antes porque estoy mucho mejor. No es lo mismo cocinar en la enfermedad y estar jodido y tener una incapacidad física que de repente sentirte el gordo más delgado del mundo, así me siento", se sincera.

"Sigues cocinando con el mismo entusiasmo, comiendo con la misma ilusión, lógicamente muchísimo menos, pero con el triple de satisfacción. Con los años vas corrigiendo ese exceso en el mercado. Yo iba y si tenía que cocinar para tres, volvía con la bolsa llena para 26. Ya compro con más sentido común", explica.

De Jorge subraya que "vivir empachado y en el exceso es una putada" y que ahora espacia más comer cosas que no me convienen, como el pan, que para él es "como la heroína": "Me vuelvo loco".