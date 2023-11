Le intenta gastar una broma a su padre y lo que pasa lleva más de 73.000 me gusta

Gastar bromas a los padres es uno de los momentos más divertidos en la convivencia familiar. La reacción de estos suele ser la parte más cómica. Algunos deciden grabarlo para que quede el recuerdo y esta ocasión ha merecido la pena hacerlo público.

El creador de contenido Ramiro Navarro, que actúa en redes sociales bajo el nickname de @titonavbas, ha publicado en su perfil oficial de TikTok un vídeo en el que aparece gastándole una broma a su padre, mientras su madre, cómplice, observa la escena.

"Papá, ¿sabes que me he 'proponido' empezar en el gimnasio"?, le pregunta Ramiro a su padre quien, unos segundos después, se percata de que el verbo está mal dicho y replica: "¿Proponido, te lo has proponido? Mamá, deja de pagarle la universidad a este gilipollas..."

"Me lo he proponido yo dice... Mamá, esto es tu culpa, se lo has consentido todo. Dice que le suspenden porque le duele la rodilla, porque le duele la cabeza, porque la universidad es muy difícil...", empieza a expresar el padre, que poco a poco la va tomando con su hijo y empieza a meterse con él: "Es que es gilipollas...". "¿Me puedes decir cuál es el problema?", le responde.

"Que no sabes hablar... Me he propuesto yo", replica de nuevo. "¡Pues agárrame todo esto!", aunque le costó, el padre había caído en la broma de su hijo, que estallaba de risa, aunque algo desconcertado por la cantidad de palos que su padre le había dado: "Has caído en una broma de niños pequeños"

Los usuarios, encantados con el padre

La broma recoge más de 700.000 visualizaciones y más de 53.000 me gusta en TikTok. El padre, víctima de su hijo, ha causado furor entre los usuarios: "Quiero que mis hijos tengan un padre así".

"¡Con la broma le ha puesto fino", comenta otro de los seguidores, que felicitan a su hijo por tener un padre "que es la leche" con el que tiene "una maravilla de relación".