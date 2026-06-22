Le roban la pala que tenía debajo del coche y el cartel que cuelga en una farola para pedir su devolución arrasa: "España no te la acabas"

Pocos géneros son tan atractivos para los usuarios como las historias que se cuentan a través de carteles colgados en portales o ascensores de una comunidad de vecinos, en las puertas de los bares y restaurantes o, como en esta ocasión, en una farola en la misma calle.

La usuaria de X Natalia Álvarez, conocida en la red social de Elon Musk bajo el nombre de @Natalia_who, ha publicado el letrero pasivo-agresivo que ha dejado una persona en una farola después de que se haya dado cuenta que alguien le había robado una pala que había guardado momentáneamente debajo de su coche.

"A la persona que robó mi pala debajo del coche blanco. Primero, feísimo. Segundo, rapidísimo. Tercero, me estás obligando a imprimir carteles y eso ya es una humillación para todos. Devuélvela discretamente y fingiremos que esto nunca pasó", se puede leer en el mensaje que ha escrito el autor del cartel.

Las reacciones al tuit

La propia Álvarez, junto a esta foto del cartel, ha escrito un irónico "España no te la acabas" y su mensaje en X ha superado los 51.000 reproducciones en las primeras horas. También ha recibido más de 1.000 me gusta y más de un centenar de compartidos.

Además, también ha recibido comentarios como los siguientes: