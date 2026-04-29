Un restaurante avisa con este cartel de lo que ocurre si un cliente pide antes del cierre: se ha llevado los aplausos

Muchas veces la hostelería se convierte en un sector abusivo, con horarios y jornadas inacabables, llenos de estrés y de problemas y situaciones que ir solucionando conforme suceden. Todo ello mientras se atienden a clientes de todo tipo.

La cuenta de X Soy Camarero se encarga de aglutinar y recoger en redes sociales algunas de estas anécdotas y curiosidades. En la red social de Elon Musk tiene más de 165.000 seguidores que le envían las situaciones que viven en el día a día o que les suceden cuando van a cafeterías, bares o restaurantes.

Por ejemplo, en las últimas horas se ha hecho viral el cartel que ha colocado un restaurante y que se ha llevado todos los aplausos del resto de internautas, ya que lo que ha hecho el dueño del establecimiento es una forma perfecta para proteger a sus trabajadores de abusos laborales por parte de clientes.

"En este local respetamos el trabajo de nuestros colaboradores, por eso, le pedimos por favor que si pide algo los últimos 30 minutos antes del cierre, comprenda que será para llevar, muchas gracias por su apoyo", se puede leer en la imagen que ha publicado Soy Camarero, acompañándola de dos emoticonos de aplausos.

Reacciones en X

El tuit de Soy Camarero se ha hecho viral con más de 12.500 reproducciones y más de medio millar de me gusta. También ha recibido respuestas como "qué maravilla debe ser tener un jefe con dos dedos de frente", un montaje con una foto de Karl Marx que dice "Marx approves".

Otro tuitero también se ha imaginado una situación derivada de ese cartel y la ha querido replicar con una supuesta conversación en la que, tras informar al cliente de esta norma, este insiste en querer comer en el local y le dicen que "entonces no será take away (para llevar) sino go away (márchate)".