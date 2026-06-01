El cartel que hay en una comunidad de vecinos y que muchos ven como un ejemplo a seguir

La situación de la vivienda sigue siendo el principal problema que hay en España, tal y como mostró en su último barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y como refleja cualquier conversación que se tiene en la calle, en la oficina o en un restaurante.

Tal y como reflejó este barómetro, casi el 50% de los entrevistados en este estudio publicado el mes de mayo mencionaron el problema de la vivienda. En concreto, entre abril y mayo las alusiones a la vivienda en la lista de problemas han aumentado en 7,5 puntos hasta al alcanzar el 48,8%, fulminando su anterior marca, el 43,5% del pasado mes de marzo y marcando un nuevo registro.

Asimismo, también encabeza la lista de problemas que afectan más personalmente a los españoles alcanzando su mayor cota hasta la fecha, un 30,7%. Este nuevo repunte tiene lugar después de que el Congreso tumbara con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV, el decreto que incluía el tope del 2% para el precio de los alquileres y la prórroga extraordinaria de los contratos hasta finales de 2027, unas medidas que estuvieron en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril.

El letrero viral

Para intentar mitigar estos problemas hay comunidades de vecinos que se están encargando de prohibir los pisos turísticos a través de los estatutos de las comunidades de vecinos.

Por ejemplo, en las últimas horas ha sido la usuaria de X Iris Torregrosa, conocida en la red social de @IrisTorregrosa, la que ha mostrado el letrero que ha visto en un bloque, que dice lo siguiente. "Edificio de uso exclusivamente residencial. Prohibidas las viviendas turísticas", se puede leer.

Su publicación se ha hecho viral con más de 32.000 reproducciones en pocas horas y ha superado los 4.000 me gusta y más de medio millón de compartidos. También han dejado respuestas pidiendo que esto se repita en más bloques.