Lucrecia responde sin dudar qué votaría si hubiese un referéndum en Cataluña

La cantante Lucrecia ha respondido sin paños calientes a qué votaría ella en un supuesto referéndum sobre la independencia en Cataluña.

En una entrevista en La Razón, la artista, que vive desde hace años en Sitges, lamenta que "el procés ha movido un sentimiento que siempre ha estado en Cataluña y ha dividido a muchas familias".

"Imagínate estar en un aeropuerto y escuchar a una señora decir que son cinco hermanas y tres de ellas ya no se hablan porque no coinciden en la manera de pensar... Yo abogo porque, aunque no coincidan, las familias no se desunan. Si una familia no se desune, un país tampoco", ha reclamado.

La artista ha señalado que, en su opinión, no sería bueno para Cataluña separarse de España "porque estamos en la Península Ibérica, que es España, y es la historia".

"Hay que ponerse de acuerdo de una manera que sea realmente favorable para todos", ha insistido antes de dejar claro: "Si hubiera un referéndum en Cataluña votaría a favor de seguir en España, sí. Y lo digo con contundencia. Porque si soy así, tengo que ser consecuente en todo momento. Yo vengo de Cuba, imagínate. Salgo de allá y entro aquí, jajaja", ha apuntado.

En ese sentido, recuerda: "Al principio de llegar a España me sentía fuera de lugar, tenía mucha añoranza de Cuba, la extrañaba. Pero con el paso del tiempo, por el mismo trabajo, me he sentido cada vez más arraigada. Que me hayan escogido como marca España me hace sentirme muy española".