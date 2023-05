El maestro Joao hace un llamamiento después de votar que deja bien claro a quién apoya

La jornada electoral de las elecciones autonómicas y municipales ha dejado momentos de lo más llamativos en redes sociales donde cientos de personas han compartido escenas que se han encontrado al ir a votar o simplemente se han expresado después de hacerlo.

Uno de los más contundentes en expresarse ha sido el maestro Joao, conocido televisivo y de actualidad en las últimos días, entre otras cosas, por su aparición en la Kings League, donde estuvo para hacerle una limpieza a uno de los equipos.

El concursante de Supervivientes y asiduo a Mediaset ha dejado claro su simpatía por la izquierda en un rotundo mensaje que ha dejado después de ejercer su derecho a voto, donde ha llegado a decir que "Votar es tu DERECHO, no tu DERECHA".

"No retrocedas en el tiempo! Votar es tu DERECHO, no tu DERECHA! Votar te hace mas libre. #Vota", ha escrito el conocido vidente en su perfil de Twitter. Un tuit que supera los 400 'me gusta' en la tarde del domingo y que tiene decenas de compartidos.

También se ha viralizado el "pollo de flipar" que ha montado un vocal en una de las mesas electorales cuando se ha enterado de que tenía que ir apuntando los nombres a mano.