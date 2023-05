Rescatan este tuit de Rosalía sobre Vox que deja muy clara su opinión sobre ese partido

Numerosos usuarios de Twitter han rescatado este domingo, en plena jornada electoral, un rotundísimo tuit sobre Vox que Rosalía escribió en noviembre de 2019 y que ya en aquel momento tuvo una enorme repercusión.

El mensaje es tan breve como demoledor: "Fuck vox" ("que jodan a Vox"). El lío en su momento fue instantáneo y, de hecho, el propio partido respondió a ese comentario: "Sólo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria".

Esa frase era una pequeña versión de la sonada frase de Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las JONS y de Falange Española: "Sólo los millonarios pueden permitirse el lujo de no tener patria".

En 2018, en una entrevista en El Mundo, Rosalía ya dejó caer: "Me preocupa todo lo que pasa a mi alrededor y la política es una parte más, pero a la vez siento que ser músico es muy exigente, me requiere muchas horas y mi opinión no tiene más importancia que la de cualquier otro".

Ahora, el tuit ha provocado reacciones como estas: