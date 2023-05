Cuenta lo que ha hecho un vocal junto a su mesa y se convierte en lo más comentado del día electoral

La usuaria de Twitter @An_Laetificat ha tenido que pasar la jornada en una mesa de un colegio electoral y esa función, tediosa para muchos, la ha convertido en uno de los grandes fenómenos virales del día tras relatar el 'show' que ha montado un vocal en una mesa cerca de ella.

Según ha relatado la mujer en un hilo de Twitter que superaba los 4.000 'me gusta' antes de que cerrasen las urnas, el hombre ha "montado un pollo de flipar", "con gritos y golpes en la mesa", por el que incluso se ha tenido que acercar la Policía.

"Porque 'CÓMO PUEDE SER QUE EN EL SIGLO XXI TENGA YO QUE ESCRIBIR A MANO EL NOMBRE DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIENEN SIN UN ORDENADOR NI NADA", ha descrito la usuaria.

La mujer ha contado que el vocal en cuestión "exigía que le dieran un ordenador para escribir ahí los nombres de la gente que vota". Y argumentaba: "Me duele luego la mano y mañana a ver cómo trabajo, si yo soy ingeniero informático y tengo que teclear todo el día".

El hombre, según el relato, estaba dispuesto "a que se lo lleven ya mismo a la cárcel si hiciera falta (gestito de juntar las muñecas por delante incluido), pero que él aquí no se queda, que prefiere pagar la multa, que suficiente dinero gana al mes trabajando 'con el sudor de la frente' como para permitírselo".

"Y al final le ha llamado nosequé persona oficial de la junta electoral (o algo así, no me he enterado bien) por teléfono y han tenido una charla larguíiiiisima a voces sobre los deberes ciudadanos, mientras los policías se partían la caja", relata la tuitera.

Tras ello, dice que vocal se ha quedado "en la mesa, de morros, y diciendo en voz alta que para otra vez se trae cincel y piedra, que esto parece la edad de las cavernas, que le tendrían que indemnizar por daños, y que 'pero esto de las elecciones quién lo organiza, a ver, esta tontería quién la organiza".

"Y la presidenta de mi mesa y yo (18 añicos tiene) comentando que el sistema que hay es bastante práctico, lo puede usar casi cualquiera y es más barato y seguro que poner un ordenador por vocal y que 'dios mío vaya turra soberana nos va a dar", prosigue.

Tras ese show, la usuaria cuenta que el hombre ha contado que estudió en la Universidad de Cambridge, "que trabaja para 'empresas punteras' en Irlanda, que suele veranear en Marbella".

Y apunta: "Yo de verdad necesito que venga más gente a votar sólo para que se calle". Pero es que, según dice, luego empezó a quejarse "porque la lista del censo no tiene tildes y 'nos estamos cargando nuestro idioma": "Por supuesto, todo en voz muy alta, y a nadie en concreto, al aire. Le estamos ignorando todos a unos niveles estratosféricos pero es inasequible al desaliento".