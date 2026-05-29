Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, trae malas noticias para lo que queda de mayo y avisa de lo que pasará en España

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de TVE, trae malas noticias de cara a los días que restan del mes de mayo, que ya ha dejado varias semanas altamente calurosas y que no va a dar tregua a los españoles.

En un vídeo publicado en sus redes sociales (@Martinbarreiroc), en el que hace un repaso de las previsiones día a día, avisa: "Quedan pocos días de mayo, pero siguen registrándose récords de calor para este mes que está siendo absolutamente anómalo y que, lamentablemente, aunque sí se ha notado hoy el descenso en el norte peninsular, en el resto de España, todo lo contrario, están subiendo las temperaturas".

El fin de semana llega con "mucho calor" y con tormentas. Este mismo viernes, tal y como comenta Barreiro, se ha batido el récord de temperatura máxima de Cataluña en Vinebre (Tarragona), con 39,5 grados "para un mes de mayo".

Un mayo "anómalo"

El término "anómalo" viene dado por los meteorólogos estos días por las temperaturas excesivas para lo que realmente debería ser el mes de mayo: "Mañana [sábado] bajan algo las temperaturas, salvo en el sur, donde se podrían acercar las máximas a los 40 grados en Andalucía".

Los avisos por calor para este sábado se han activado en Zaragoza, Madrid, Extremadura y Andalucía. El domingo las temperaturas bajarán, salvo en zonas del Mediterráneo y en el sur. "De hecho, atención en el Valle del Guadalquivir porque se podrían alcanzar o superar los 40 grados, con las noches muy cálidas", ha informado.

A últimas horas de este viernes, en ciudades como Madrid y Zaragoza se rondarán los 30 grados. El sábado hay avisos por tormentas con granizo y fuerte viento en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Cataluña. El domingo, esos avisos se extienden a Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña.