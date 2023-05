Muestra el nombre que tiene una cafetería cerca de su casa y lo califica de "mente privilegiada"

Carlos Torres, guionista de series como 'Crímenes' y director de otras como 'Pajares y CIA', ha publicado una fotografía en su cuenta de Twitter (@carlosaspe) para mostrar el nombre que tiene un bar en los alrededores de su casa, porque es de lo más curioso.

Es por eso que publica "una vez al año" la imagen en la que aparece el nombre de la mencionada cafetería junto al portal de una comunidad de vecinos: "Lo hago para ensalzar a la mente privilegiada que se le ocurrió llamarlo así".

Pero no es el único que ha quedado deleitado con el establecimiento, porque, una vez más, los usuarios de la red no han dejado pasar la oportunidad de aplaudir la hazaña. Así, el tuit ha recopilado desde su publicación más de 6.000 'me gusta' y 666 retuits.

"Una vez al año tengo que poner esta foto para ensalzar a la mente privilegiada a la que se le ocurrió llamar Pi al bar que hay entre el 314 y el 316 de una calle cerca de mi casa", ha escrito el internauta.

Y es que el famoso número pi, una de las constantes matemáticas más conocidas en esta ciencia, equivale a 3,1416. Da la casualidad, aunque quizás no seas precisamente fruto del azar, que los portales justo al lado de "CAFETERÍA PI" son el 316 y el 314.

El dueño del establecimiento ha convertido la historia de este bar en toda una anécdota para contar. No obstante, como además de la abreviatura "pi" tiene añadido su símbolo inmediatamente después, muchos han opinado que se podría leer "CAFETERÍA PI PI".