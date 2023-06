Pregunta si "es verdad que en Cuba se bañan una vez a la semana" y tremenda respuesta recibe

La usuaria de TikTok @lesyanisportilla es cubana y ha publicado un vídeo contestando a la pregunta de un seguidor que ha querido saber si "es verdad que en Cuba la gente se baña una vez a la semana".

Además de dar multitud de supuestos por el que un residente cubano no pueda bañarse, ha terminado su respuesta de manera tremenda: "Lo que nunca vas a ver es a un cubano mal vestido, con mal olor o mal aspecto".

El instante ha generado multitud de reacciones en la plataforma de algunos usuarios que han puesto el grito en el cielo con la pregunta del internauta.

"Esto depende de varios factores...", ha dicho para empezar a contestar, y así ha continuado con una larga lista de supuestos después de asegurar que "el cubano tiene que pelear por todo".

"Para bañarte necesitas agua, toalla y jabón. Puede ser que tengas toalla y jabón, pero no hay agua. Puede ser que tengas agua y toalla, pero el jabón no ha llegado y no tienes 300 pesos para comprarlo en la calle. Puede ser que tenga agua y jabón, pero tu primo te pidió la toalla", ha expuesto.

Finalmente, ha tirado del familiar para concluir diciendo que también es posible que "tu primo te haya pedido la toalla prestada para abañarse en su casa porque allí sí llegó el agua" o que simplemente "no haya luz".