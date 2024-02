Rafa Nadal responde en estos términos a quienes le dicen que se ha vendido al dinero... y se lía

El tenista Rafa Nadal ha respondido por primera vez a las críticas y a quienes le afean que se ha vendido al dinero por acceder a ser embajador de la Federación Saudí de Tenis.

En una entrevista en El Objetivo de Ana Pastor, el deportista asegura que no cree que Arabia le necesite a él "para lavar ninguna imagen".

"Es un país que se ha abierto al mundo, con un gran potencial. Es lógico, por lo tanto, que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", asegura.

En ese punto, la periodista le pregunta si entiende que haya gente que piense eso. "Claro que sí", ha admitido antes de seguir: "¿Que hay cosas que hay día de hoy se tienen que mejorar? Sin ninguna duda. Es un país que va retrasado en muchas cosas. Con lo cual el país se ha abierto recientemente", ha asegurado.

"Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, pues te diré: me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que son correctos. Y después si eso no ocurre te diré dentro de un tiempo: 'Cometí un error y me he equivocado".

Esas palabras han vuelto a provocar polémica con reacciones como estas: