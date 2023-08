Se desata la locura en los comentarios de Instagram de Roberto Brasero: él tiene que aclararlo

Roberto Braseo, el 'hombre del tiempo' de Antena 3, ha tenido que aclarar que no es su cumpleaños, después de recibir en una foto de su cuenta de Instagram cerca de 3.000 felicitaciones.

"Estaba esperando a que se acabase el día para daros las gracias a todos por vuestras felicitaciones. Bueno la verdad no me he enterado hasta ahora. Y la verdad verdad es que no es mi cumpleaños. Pero bueno, muchas gracias. Es el 31 de marzo, así que si os acordáis aquí os espero", ha dicho en un vídeo en stories.

De hecho, la cuenta oficial de Antena 3 Noticias también se ha sumado a la ola, pero con un matiz: "Felicidades... pero ser como eres, un solete!".

Pero, ¿cómo se ha formado la alucinación colectiva? El usuario de TikTok @carliyoelnervio ha reivindicado que él es el origen de todo y que ya hizo algo similar con Kiko Rivera.

"La semana pasada me inventé que era el cumpleaños de Kiko Rivera y todo el mundo fue a felicitarlo y él salió a desmentirlo. Pues ayer se me ocurrió que hiciésemos lo mismo con Roberto Brasero, el del tiempo. Casi 3.000 felicitaciones le pusieron", ha celebrado.