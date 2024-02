Su amiga le dice por teléfono que se casa y terminan emocionándose por una sorprendente razón

Las bodas no han dejado de crecer en los últimos años. Tras la pandemia del covid, muchas han sido las parejas que han decidido dar el salto y eso ha hecho que la lista de espera y los precios para el día soñado aumenten de forma considerable.

Según la última estadística de movimiento natural de la población del INE, en el año 2022 se produjeron 179.107 matrimonios, es decir, un 20,5% más que en 2021.

En muchas ocasiones, estos enlaces suponen un varapalo para aquellas personas que no están en una buena situación económica y que se ven obligados a hacer un esfuerzo casi imposible para no faltar a la cita de sus amigos o familiares.

Pero lo que le ha pasado a la usuaria de X @nyconene con una amiga que le ha dicho que se va a casar se ha llevado el aplauso de muchas personas en la red social.

"Hoy me ha llamado una amiga para decirme que se casa y que esté tranquila porque no me va a invitar a su boda. No quiere hacerme esa putada", ha relatado.

La usuaria ha confesado que "esto sí que es una demostración de amistad verdadera" y que "nos hemos emocionado las dos".

