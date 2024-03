Un español en Noruega cuenta qué es lo peor de vivir allí: cuidado, que NO es el mal tiempo

Es una realidad que hay tres países principales donde los españoles solemos creer que está la felicidad absoluta: Noruega, Suecia y Finlandia. Pero muchos de los que se han ido allí a vivir suelen alertar que ni todo es tan bonito como se cree ni siempre es así.

Fernando, un manager de discoteca español que vive en Noruega, ha respondido en el blog Salmón y punto a la gran pregunta: "¿Qué crees que es lo peor de vivir en Noruega?".

"Quitando la oscuridad y el frío que son los tópicos de esto, y que obviamente afecta pero que estoy ya cansado de echarle la culpa siempre a lo mismo, te voy a decir una cosa, que lo estuve pensando, y es el entorno", asegura.

Luego se explica: "El entorno porque en España tenemos mucha más tendencia de salir a la calle y de desestresarnos y de quedar con tus colegas y charlar".

"No tienes que ser un tirao. En España la gente va al trabajo, va a la universidad, va a estudiar, hace sus diligencias, lo que sea, pero todos los días, si tú quieres, tienes ese amigo que sale de la universidad y que se quiere tomar una cerveza", señala.

"Tienes ese otro amigo que conoces desde no sé dónde que te ha dicho si nos vemos, sabes que te bajas ahí al barrio y están los chavales fumando en el parque. Mil distintos planes. Puedes tener tu ratito todos los días, salirte media hora, una hora", señala.

Precisamente hace pocos días tuvo mucha repercusión el vídeo de @lau.roca, muy feliz poco antes de volverse a España tras vivir en Finlandia.

La mujer, completamente feliz, decía: "Mírame, me ves la cara, ¿no? Este es el color de una persona que no ha visto el sol en cuatro años. ¡Pero se acabó aquí!".

"Hoy me he levantado, últimas horas en Finlandia... digo me voy a dar un paseo, qué nostalgia, así lo veo todo antes de irme, me voy con un buen recuerdo, un buen sabor de boca... pero claro, es que es imposible en este país", añadía.