Un joven de Zaragoza explica, indignado, lo que le ha ocurrido con una farmacéutica en Barcelona

El usuario de TikTok @soyfelber ha publicado un vídeo explicando lo que le ha ocurrido al acudir a una farmacia en Barcelona tras salirle una llaga en la boca.

Antes de contar la experiencia que ha tenido, ha adelantado que no está "generalizando", sino que solo ha querido narrar la particular situación que ha vivido con una farmacéutica.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Me ha salido una llaga en el labio y quería ver qué me recomendaban para curármela. Me atendió una mujer y empezó a hablarme en catalán. No le di mayor importancia porque estoy en Cataluña y entiendo que me atienda en su idioma", ha empezado diciendo.

A pesar de haberse dirigido a ella en español y responderle esta en catalán, el joven le aseguró que no se estaba "enterando de nada" y que si podía aclarárselo en su idioma. "Seguí sin darle importancia porque es su costumbre y ya está", ha insistido.

"Hasta el momento estaba tranquilo, pero le digo que no lo entiendo y me sigue hablando en catalán... Pues me cabreé, como es lógico, creo yo", ha continuado relatando.

Al final, tuvo que irse a otra farmacia de la zona en la que le atendieron perfectamente: "Ahí ya no tuve ningún problema. La otra tía fue estúpida. A mí me da exactamente igual que la gente hable catalán, pero si te estoy diciendo que, por favor, no me estoy enterando de nada... ¿Tanto te cuesta usar el idioma que ambos conocemos?".

Y así ha terminado de opinar acerca de lo ocurrido: "No es la primera vez que me pasa, pero la otra vez fue en supermercado y no le di ninguna importancia. Es que aquí me tenía que explicar algo y no me estaba enterando de nada".