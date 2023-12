Un mexicano da los motivos (y qué motivos) por los que prefiere quedarse en España antes que regresar a Estados Unidos

El usuario mexicano de TikTok @jeronmioooo000 ha explicado las razones (y qué razones) por las que prefiere quedarse en España antes que regresar a Estados Unidos. "Le preguntaron a mis padres si quiero regresar porque obviamente es imposible ganar lo que ganarías allí estando en Europa y les dije que no", ha comentado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 16.000 me gusta.

Ha sido claro con los motivo: "No tendría la hora del vermut o tres platos por 20 euros con café y vino incluido". Además, tampoco se ha podido imaginar "rodeado de tantas franquicias".

Según ha contado, en Estados Unidos "nunca comes en un lugar local". "Yo vivo por el centro, caminando todo el día, saludando a las viejitas y sonriendo a los niños pequeños, y eso allí es imposible", ha afirmado.

"Me siento como una persona, un humano", ha continuado diciendo sobre España. Sobre todo, ha destacado que no es lo mismo caminar 20 minutos (en España) que conducir 20 minutos (en Estados Unidos): "es totalmente diferente".

"No te sientes parte del mundo si vas en coche todo el día, tengo amigos que no aplicaron para trabajos donde les iban a pagar 90.000 dólares al año porque no era suficiente, todos se fueron a Dallas y están a dos horas en coche", ha explicado.

Prefiere estar en Europa, según ha insistido: "Me encantan los Estados Unidos, pero no. No participo". Los usuarios le han dado la razón, y uno de ellos ha querido soltar un comentario "aplaudido" por 200 personas: "La siesta española le da mil vueltas al sueño americano".