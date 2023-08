Un periodista británico usa la frase que mejor define todo lo ocurrido con Rubiales y triunfa en Twitter

Es indudable que el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso en la final del mundial de Australia y Nueva Zelanda se ha convertido en el tema del momento, no solo en España, también fuera.

Desde la polémica escena hasta ahora han pasado multitud de cosas: comunicados, la comparecencia de Rubiales en la Federación, nuevos vídeos grabados desde la grada, el encierro de la madre en una iglesia de Motril en huelga de hambre...

De hecho, la última hora es que la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, ha sido hospitalizada de urgencia tras más de dos días encerrada en la iglesia por una "crisis nerviosa que se ha agravado".

Ha sido el párroco, el padre Antonio, el que ha contado a los medios la noticia: "Estaba muy mal, angustia, mareo... decía que notaba algo raro, un palpitar".

Precisamente sobre el encierro de la madre de Rubiales se ha pronunciado en Twitter el periodista británico Jeremy Cliffe, con un tuit que deja claro que conoce perfectamente la cultura española.

"Esto es puro Almodóvar", ha dicho el reportero de medios como The Economist y The New Statesman. Un tuit que lleva un alcance de más de 200.000 personas y que supera los 1.200 'me gusta'.