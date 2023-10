Una nota olvidada le hace reencontrarse con una amiga del instituto 25 años después 

"En 1998 me aposté un helado con Teresa". Con esta breve frase empieza el ingeniero Jaime Gómez-Obregón a contar la historia que vivió en BUP con su compañera de clase a raíz de haberse encontrado una nota.

Ha empezado contando que Teresa "era una excelente estudiante, todo notazas" y que él también era buen estudiante pero era "más ácrata". Ambos cursaban el bachillerato científico-técnico y ella, en un recreo, se agobió porque el exámen de Matemáticas le había salido mal.

"Como Teresa sacaba notazas yo me eché a reír, porque era inimaginable que cateara aquel examen de funciones y derivadas. He olvidado los detalles, pero supongo que debí de decirle: 'te apuesto un helado a que apruebas, como siempre'. Ella aceptó, y me firmó este papel", ha contado.

Y ha mostrado el papel ajado en el que se puede leer con fecha y firma: "Yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, apuesto un helado a que suspendo matemáticas".

"Luego la vida viene y te arrolla: la selectividad, la universidad, el trabajo, la familia, las responsabilidades… Guardé el papel en una carpeta y ambos nos olvidamos de todo. La semana pasada he estado reencontrándome con mi pasado. He quemado malos recuerdos y he celebrado los buenos. En el purgatorio de mis papeles de chaval, he encontrado la apuesta con Teresa. Justo a tiempo: ¡esta semana el pacto cumple 25 años!", ha contado.

Ha explicado que después de acabar el curso no volvió a saber de ella: "Yo me matriculé en teleco y a ella, como a casi todos, la perdí la pista. Pero la he buscado en internet. Y la he encontrado: ahora Teresa es doctora en medicina. Trabaja en el hospital de Valdecilla".

Lo bonito es que ha escrito todo desde el vestíbulo de su planta del hospital cántabro: "Voy a saludarla —no sé si nos reconoceremos— y a decirle que me debe un helado".

Ha finalizado el tuit con una reflexión: "La vida sólo cobra sentido cuando nos apartamos de los raíles por los que nos lleva; cuando dejamos espacio al azar".